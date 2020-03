A.Mittal: Melucci,no accordo ascoltarci

(ANSA) - TARANTO, 29 FEB - "Non si firmano accordi senza il consenso della comunità". Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci riferendosi all'intesa sul polo siderurgico che sarebbe stata raggiunta da Ilva in As e ArcelorMittal. "Apprendiamo dalla stampa che il Mise e i Commissari di Ilva SpA in As - scrive - sarebbero pronti a sottoscrivere con ArcelorMittal, in vista dell'udienza del prossimo 6 marzo presso il Tribunale di Milano, un accordo le cui basi non sembrano garantire gli interessi della comunità ionica, né mai sono state oggetto di un minimo di confronto con la città di Taranto". "Non sembra, per quanto circola in queste ore sul punto, che alcuna delle parti di cui si compone questo accordo sia volta ad accogliere la richiesta dei cittadini di Taranto e anche di una gran parte dei lavoratori dello stabilimento di chiusura rapida di tutte le fonti inquinanti, di predisposizione di un accordo di programma mutuato dall'analogo strumento adottato per Genova, di reimpiego dei lavoratori in esubero in attività di bonifica".