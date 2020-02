Rottweiler abbandonato sulla SS7

(ANSA) - TARANTO, 11 FEB - Un rottweiler di 6 anni è stato trovato dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Taranto sul margine della carreggiata della Statale 7 in direzione del capoluogo, assicurato al guardrail da un cinghia da traino. La sua posizione al margine della corsia e l'intenso traffico mattutino stavano provocando un serio pericolo sia per gli automobilisti in transito che per l'animale. I poliziotti hanno messo così in sicurezza la carreggiata ed hanno liberato il rottweiler facendolo poi salire sulla loro auto di servizio.

Raggiunto il vicino centro commerciale il cane, stremato ed impaurito, è stato dissetato ed affidato temporaneamente al canile municipale in attesa di rintracciare il proprietario e accertare i motivi della sua presenza su quella strada statale..