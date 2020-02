Cinema: premio Verdone, scelti 10 autori

(ANSA) LECCE, 11 FEB - Nel corso della 11esima edizione del 'Festival del cinema europeo', a Lecce dal 18 al 25 aprile prossimi, sarà assegnato il premio Mario Verdone a un giovane autore italiano che si è contraddistinto nell'ultima stagione cinematografica per la sua opera prima. I registi selezionati sono dieci: Gianni Aureli con 'Aquile randagie', Phaim Bhuiyan con 'Bangla', Marco Bonfanti con 'L'uomo senza gravità', Simone Catania con 'Drive me home', Stefano Cipani con 'Mio fratello rincorre i dinosauri', Marco D'Amore per 'L'immortale', Roberto De Feo per 'The nest-Il nido', Karole Di Tommaso per 'Mamma + mamma', Manfredi Lucibello per 'Tutte le mie notti', e Carlo Sironi per 'Sole'. A consegnare il riconoscimento saranno i fratelli Carlo, Luca e Silvia Verdone che scelgono il vincitore del concorso intitolato al loro padre. "Anche quest'anno - spiegano - ci troviamo di fronte a una scelta non facile. Tutti i giovani autori in concorso hanno talento e hanno dimostrato grande capacità nella realizzazione della loro opera".