Emergenza su volo Bari-Milano

(ANSA) - BARI, 10 FEB - Aeroporti di Puglia comunica che stamattina l'aeroporto Karol Wojtyla di Bari è stato interessato da un'emergenza per un volo Alitalia, con destinazione Milano-Linate, che era decollato alle ore 12.34 ed è dovuto rientrare subito dopo dopo per un problema al carrello. Subito dopo il decollo, il Comandante dell'aeromobile ha dichiarato di avere un problema a un carrello ed è rientrato atterrando senza problemi presso lo scalo di partenza, dove, comunque, erano state attivate tutte le procedure aeroportuali previste in caso di emergenza. Fonti della compagnia hanno poi precisato che non si è trattato di una emergenza. "Poiché dopo il decollo il carrello anteriore dell'aereo non si era retratto, il comandante ha deciso di rientrare e, come previsto dalle procedure della compagnia, ha semplicemente richiesto priorità in atterraggio. L'aereo è atterrato regolarmente pochi minuti dopo e i passeggeri, che sono stati tenuti costantemente informati dall'equipaggio", sono stati ricollocati su un altro volo.