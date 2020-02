Pm, azionisti prigionieri della BpB

(ANSA) - BARI, 1 FEB - Dalle indagini sul dissesto della Banca Popolare di Bari, che ieri ha portato anche all'arresto dell'ex patron della banca Marco Jacobini, del figlio Gianluca, e all'interdizione dell'ex ad Vincenzo De Bustis Figarola, emerge "la volontà del Cda della BpB di escludere del tutto la liquidazione delle azioni in favore dei soci recedenti con fondi propri, lasciandoli irrimediabilmente prigionieri dei loro titoli clamorosamente svalutati". E' quanto è scritto nell'ordinanza di custodia cautelare.

Nel provvedimento cautelare si evidenzia che gli stessi azionisti erano prigionieri anche "delle condizioni economiche della Banca Popolare di Bari che, stando alle indicazioni contabili, non sarebbe stata in grado di fare fronte alle richieste di recesso e liquidazione delle azioni se non pregiudicando la stessa stabilità patrimoniale". Tutto ciò accadeva - si evidenzia - "nella piena consapevolezza del Consiglio di Amministrazione" già nel 2016.

INTERCETTAZIONE - "Vedi di venire con una copia pulita che c'ho quella... che c'è un socio che deve vedere il bilancio e quindi portala...". E' il contenuto di una intercettazione tra due dirigenti della Banca Popolare di Bari, Gianni Milella e Elia Circelli, entrambi indagati e il secondo arrestato ieri con gli ex amministratori Marco e Gianluca Jacobini nell'ambito dell'indagine della Procura sul dissesto dell'istituto di credito barese. Nell'ordinanza di custodia cautelare, con riferimento ad una telefonata del marzo 2017, si spiega che "queste conversazioni rivestono particolare importanza per l'anomala circostanza di non avere a disposizione, presso la sede della BPB, una copia del bilancio completo, da mettere a disposizione dei soci che richiedono di poterlo visionare". Stando a quanto ricostruito dai magistrati baresi, "a distanza di una settimana circa dalla fissazione dell'assemblea ordinaria (26 marzo 2017)" un imprenditore socio della banca aveva chiesto di visionare il bilancio 2016 e Circelli avrebbe evidenziato la "necessità di far visionare una 'copia pulita', termine - si legge negli atti - che non si esclude possa intendere anche riferirsi ad esemplare 'difforme' da quello che sarà poi sottoposto all'approvazione nell'assemblea".