In Policlinico Bari isola ecologica

(ANSA) - BARI, 30 GEN - Un ingresso pedonale dal Pronto soccorso di via Pietrocola, un percorso di jogging di 2 chilometri con area fitness attrezzata e l'isola ecologica per la raccolta rifiuti recintata e videosorvegliata: è il nuovo volto del Policlinico di Bari. L'accesso pedonale e l'isola ecologica sono state inaugurate questa mattina dal dg Giovanni Migliore con il presidente della Regione, Michele Emiliano e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso.

"Continua il percorso di riqualificazione - ha detto Migliore - Noi intendiamo immaginare il Policlinico di Bari come perfettamente integrato nel contesto urbano. Vogliamo che sia non solo un luogo dove la gente viene a curarsi ma dove noi ci prendiamo cura del tessuto urbano che insiste intorno all'ospedale". Per Emiliano da "fortino che separava il resto della città dall'ospedale" il Policlinico sta diventando "un luogo ordinato, pulito e sicuro".