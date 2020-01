Approvato piano Xylella, Coldiretti

(ANSA) - BARI, 29 GEN -"Ora tocca alla Regione Puglia fare la propria parte, recuperando tutti i ritardi accumulati in 6 anni. Sia sulla pratiche per la calamità naturale che per la 5.2 del PSR ci vorrà la massima semplificazione e una macchina burocratica regionale snella e veloce che consenta agli agricoltori di ricostruire il proprio futuro imprenditoriale". Lo afferma in una nota il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, che ribadisce "l'importanza di una spesa di fondi oculata con una governance pressante a regia Ministeriale". Muraglia "ringrazia il ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, per aver scongiurato ulteriori ritardi ingiustificati e pretestuosi ed aver consentito l'approvazione del Piano di riparto dei 300 milioni di euro dopo un'attenta condivisione utile alla rigenerazione del Salento, dopo il disastro colposo causato dalla Xylella e dai ritardi regionali nella gestione della malattia".

Data ultima modifica 29 gennaio 2020 ore 20:29