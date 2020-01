Autobus contro auto, due morti

(ANSA) - FOGGIA, 18 GEN - Sono terminate in nottata le operazioni per estrarre dalle lamiere i cadaveri delle due persone morte nell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la statale 90 in località Giardinetto tra Foggia ed Orsara di Puglia. Si tratta di due cittadini stranieri, un marocchino di 40 anni, ed un altro uomo che non aveva con sé documenti di riconoscimento. Stando a quanto riferito da alcuni conoscenti delle due vittime giunti sul posto, si tratterebbe di un altro marocchino di circa 50 anni. Sono in corso da parte degli investigatori le operazioni per la sua identificazione. A quanto si apprende i due cittadini stranieri si trovavano a bordo di un'autovettura che, per cause da accertare, si è scontrata con un pullman di linea delle Ferrovie del Gargano. Il veicolo è rimasto schiacciato tra il mezzo pesante ed un muretto.(ANSA).

Data ultima modifica 18 gennaio 2020 ore 10:44