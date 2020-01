Craxi: socialisti riuniti per Hammamet

(ANSA) - BARI, 11 GEN - I socialisti pugliesi si sono dati appuntamento nel Multicinema Galleria di Bari per vedere insieme 'Hammamet', il film in cui il regista Gianni Amelio racconta gli ultimi anni di Bettino Craxi. A rispondere all'appello lanciato dalla federazione metropolitana di Bari del Psi sono stati in molti, tra esponenti storici e attuali del partito, nostalgici o semplici curiosi: la sala era gremita e alcuni hanno dovuto assistere in piedi alla proiezione.

Alcuni spettatori, alla fine del film, sembravano commossi. In sala c'era anche l'ex presidente del Consiglio regionale della Puglia, Onofrio Introna. A chi gli domandava come mai alla fine della proiezione non ci sia stato un applauso, Introna ha risposto che "i socialisti hanno visionato il film in silenzio ma con tanta tanta sofferenza". "Il film è molto bello - ha spiegato - però per chi ha vissuto quel periodo torna tanta amarezza e anche un po' di rabbia". il film potrà aiutare gli italiani a rileggere una storia molto triste della nostra Repubblica".