Primarie: Emiliano,il 12 andate a votare

(ANSA) - BARI, 30 DIC - "Il 12 gennaio farà freddo ma andate a votare alle primarie. Andate a votare perché c'è qualcuno che pensa che questa grande storia della Puglia degli ultimi quindici anni possa essere fermata non andando a votare alle primarie". E' l'appello lanciato dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, candidato alle primarie del centrosinistra pugliese in una conferenza stampa a Bari.

"Io penso che il risultato" delle primarie, ha detto ancora, "sarà comunque buono e ci saranno migliaia e miglia di persone che andranno a votare. In ogni caso non ci sono altri metodi, se qualcuno sta architettando da scienziato della politica di buttare all'aria le primarie dopo l'esecuzione, ragionando sull'affluenza, si sta sbagliando". "Ci hanno imposto primarie a gennaio - ha proseguito Emiliano - le hanno imposte a me e io le ho accettate". "Se qualcuno aveva qualcosa contro le primarie - ha concluso - si sarebbe dovuto opporre prima, se qualcuno aveva qualcosa contro i candidati si doveva candidare".