Pd Puglia,no sanzioni consiglieri morosi

(ANSA) - BARI, 27 DIC - "A proposito della vertenza che coinvolge i dipendenti del Partito regionale, si precisa che ad oggi non è stato assunto nessun provvedimento disciplinare nei confronti di alcuno dei componenti il Gruppo alla Regione e che la vicenda sarà oggetto di trattazione nella riunione della Direzione che si terrà il 17 gennaio". Lo sottolinea il segretario regionale del Pd della Puglia, Marco Lacarra, in una nota in cui fa sapere che la "segreteria regionale del PD si è riunita stamattina". Nelle scorse settimane il pignoramento per 15mila euro dal conto del Pd Puglia era stato ottenuto con decreto ingiuntivo dai tre dipendenti della segreteria regionale, dopo il mancato pagamento dei propri stipendi. La riorganizzazione della situazione finanziaria del partito aveva comportato solleciti di pagamento al presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, all'assessore regionale Raffaele Piemontese e ai consiglieri regionali Donato Pentassuglia e Anita Maurodinoia, per contributi ancora dovuti.