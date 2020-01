Capodanno: è festa in tutta la Puglia

Feste nei sei capoluoghi per l'arrivo del 2020 in Puglia, a cominciare dal 'Capodanno in Musica' in piazza della Prefettura a Bari. E' lo show in diretta su Canale 5 condotto da Federica Panicucci: sul palco Anna Tatangelo, Elodie, Annalisa, Francesco Renga, Raf, Umberto Tozzi, Nek, Fred De Palma, Shade, Marianne Mirage, Riki, Giordana Angi, Fabrizio Moro, Mondo Marcio. Concerti anche in piazza Libertini a Lecce, dove protagonista è la world music del Canzoniere Grecanico Salentino. A Brindisi il centro storico sarà animato da spettacoli, concerti, street art e writing. Foggia, invece, si concentrerà sulla rievocazione di tradizioni antiche.

Il 'MaMi-Mari e Miti' è il progetto del Comune di Taranto che valorizza il legame con il mare e i miti che rappresentano il richiamo alla millenaria storia della città e della Magna Grecia. 'Una volta è Natale' è il cartellone di Trani che contiene eventi e manifestazioni tra fede e folklore, celebrazioni liturgiche, concerti di musica sacra. (ANSA).



