Donna morta in schianto auto: domani i funerali a Foggia

Saranno celebrati domani pomeriggio, a partire dalle ore 15.30 nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Foggia, i funerali di Ilaria Adriatico, la 34enne morta la sera del 24 dicembre in un incidente stradale avvenuto sulla circonvallazione alla periferia della città. La donna aveva ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Marco pochi giorni prima dell'incidente, probabilmente il 22 dicembre. La 34enne, che gestiva insieme alla famiglia un negozio di abbigliamento, è ricordata con affetto dai concittadini che la ricordano come una "bravissima ragazza, sempre molto sorridente e di grande educazione". Il 24 dicembre Ilaria era alla guida della sua Suzuki e stava tornado a casa quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo che si è schiantato contro un albero. Ilaria è morta subito dopo il ricovero in ospedale.

Data ultima modifica 26 dicembre 2019 ore 20:22