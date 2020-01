Conte a Taranto, visita ospedale e ex Ilva

Il premier Giuseppe Conte è all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per incontrare i medici e visitare alcuni reparti tra cui l'Oncoematologia pediatrica intitolato qualche giorno fa a Nadia Toffa, la giornalista delle Iene scomparsa prematuramente lo scorso agosto e che era diventata testimonial della vendita solidale delle magliette con la scritta "Ie jesche pacce pe te" (io esco pazzo per te). Sono presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il prefetto Antonella Bellomo e i vertici locali delle forze dell'ordine. Al termine del giro nei reparti, accompagnato dal direttore generale dell'Asl Stefano Rossi, il presidente del Consiglio terrà un punto stampa con i giornalisti e a seguire si recherà allo stabilimento ex Ilva per porgere un saluto agli operai e ai rappresentanti sindacali nel parlamentino del Consiglio di fabbrica. Conte dovrebbe infine tornare in città per un incontro privato con l'arcivescovo Filippo Santoro. All'esterno dell'ospedale c'è un gruppo di attivisti di comitati e movimenti che chiede la chiusura del Siderurgico, la bonifica con il reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio.

Data ultima modifica 24 dicembre 2019 ore 17:25