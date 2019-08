Conte visita residenti container Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 13 AGO - "Non mi piace promettere mi piace risolvere. Ho già inquadrato la situazione. Per chi ha una responsabilità pubblica venire a conoscere queste situazioni è il minimo. Il problema è risolverle". Lo ha detto poco fa il premier Giuseppe Conte in una visita ai residenti dei container di via San Severo a Foggia. Nel campo che si trova alla periferia della città vivono da oltre 14 anni nei container 45 famiglie foggiane.

Il presidente del Consiglio Conte ha visitato alcune abitazioni e si è intrattenuto con uno dei tanti bambini che risiedono nei container. "Parlerò col sindaco e con il governatore Michele Emiliano - ha aggiunto parlando con Giulia, una portavoce dei residenti -. Mi sono già informato, ci sono delle liste e dobbiamo cercare di capire come risolvere questo problema". Prima di andar via Conte ha stretto mani e ha abbracciato i foggiani che vivono questa emergenza abitativa.

Data ultima modifica 13 agosto 2019 ore 17:51