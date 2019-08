Accoltellato a Foggia, indagini su donna

(ANSA) - FOGGIA, 12 AGO - Un 64enne è stato ferito con delle coltellate in via San Severo a Foggia. La polizia ha condotto nei suoi uffici la 37 convivente dell'uomo. La posizione della donna è al vaglio degli investigatori della Procura. Secondo una prima ricostruzione i due avrebbe avuto un litigio, per motivi ancora sconosciuti, al culmine del quale la 37enne avrebbe accoltellato l'uomo a un fianco. La vittima è stata trovata a terra per strada. Non distante la polizia ha sequestrato la lama spezzata di un coltello. Il 64enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza al reparto di chirurgia generale degli Ospedali Riuniti, dove è ricoverato con la prognosi riservata.

Non dovrebbe essere in pericolo di vita. (ANSA).