A.Mittal:Jehl a operai,soluzione insieme

(ANSA) - TARANTO, 09 AGO - "Sono orgoglioso di lavorare con questa squadra di professionisti e fermamente convinto che insieme possiamo farcela. Continuiamo quindi a lavorare tutti insieme e dimostriamo che la storia di ArcelorMittal Italia può essere una storia positiva per questo Paese. Vi ringrazio per il vostro sostegno e la vostra dedizione". Lo ha scritto Matthieu Jehl, amministratore delegato di ArcelorMittal Italia, in una lettera ai dipendenti del gruppo. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno. Il manager affronta il tema della sicurezza dopo la morte del gruista Mimmo Massaro, ricordando gli impegni assunti e precisa che l'azienda sta "dialogando in maniera collaborativa e trasparente con le istituzioni e - scrive - vi assicuro che stiamo facendo tutto quanto in nostro potere per risolvere i problemi esistenti. Lo stabilimento di Taranto è il cuore del nostro sistema: se avremo successo a Taranto riusciremo a dare successo a tutta ArcelorMittal Italia".



Data ultima modifica 09 agosto 2019 ore 17:58