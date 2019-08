Pop.Bari: semestre in rosso a 58,6 mln

(ANSA) - MILANO, 8 AGO - La Popolare di Bari chiude il semestre con un rosso di 58,6 milioni (73,3 milioni considerando l'effetto delle imposte), costi operativi pari a 169,4 milioni e rettifiche su crediti, in forte riduzione, che si attestano a 44,2 milioni di euro. La raccolta totale consolidata (ad esclusione dei rapporti con Cassa Compensazione Garanzia) è pari a 14,14 miliardi, con la componente diretta attestata a 10,22 miliardi di euro. I coefficienti patrimoniali si attestano al 6,22% con riferimento al Cet1 ed al tier 1 Ratio e all'8,12% per il total capital ratio. Si tratta di valori inferiori gli overall capital requirement ratio correnti per il gruppo, indicati da da Banca d'Italia. La liquidità, secondo quanto riferisce la banca, rimane "solida e stabile con i due indicatori Lcr e Nsfr attestati rispettivamente al 180% ed al 118%" e con un "buffer di liquidità superiore a 2 miliardi di euro, in ulteriore crescita a 2,3 miliardi a luglio per effetto dell'operazione di capital relief".