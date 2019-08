Notte Taranta: 43mila posti treno e bus

(ANSA) - BARI, 8 AGO - Sono oltre 43mila i posti (quasi 27mila in treno e 18mila in bus) offerti da Ferrovie del Sud Est per raggiungere il Concertone della Notte della Taranta, in programma a Melpignano sabato 24 agosto. Da metà pomeriggio di sabato, fino all'alba di domenica, sono previsti treni straordinari con partenze da Lecce, Maglie, Nardò e viceversa. E corse dirette in bus da Otranto, Maglie, Poggiardo, Tricase, Alliste-Posto Rosso, Gallipoli e San Foca, con il ritorno in programma dal Megapark di Maglie: a partire da mezzanotte e mezza una navetta farà la spola tra Melpignano e il Megapark, ogni dieci minuti, fruibile con il biglietto di ritorno.

Previste coincidenze a Lecce con Frecce e regionali di Trenitalia, acquistando inoltre il biglietto in un'unica soluzione, su tutti i canali di vendita Ferrovie del Sud Est e Trenitalia.

Per evitare ingorghi, la Prefettura di Lecce (Comitato operativo per la viabilità provinciale) consiglia di raggiungere Melpignano tra le 17 e le 19.

Info: fseonline.it e trenitalia.com.(ANSA).