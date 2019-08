Scontro tra tre auto su Ponte Adriatico

(ANSA) - BARI, 5 AGO - Spettacolare incidente stradale sul ponte Adriatico a Bari che ha coinvolto tre vetture. Una delle auto, una Fiat Punto, si è completamente ribaltata. Gravi danni hanno riportato le altre due macchine: una Toyota e una Peugeot.

Nonostante il violento impatto ci sono stati soltanto tre feriti lievi che sono stati medicati in pronto soccorso in codice verde. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. Rilievi e indagini, per accertare le responsabilità del caso, sono stati avviati dalla polizia locale.

Il conducente dell'auto ribaltata, si apprende dalla polizia locale, che inizialmente aveva rifiutato di essere trasportato in ospedale da personale del 118, ha poi accettato di essere medicato ed è in codice rosso "per dinamica" nel pronto soccorso della Mater Dei. L'uomo, è stato riferito, era vigile e cosciente.

Data ultima modifica 05 agosto 2019 ore 20:31