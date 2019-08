Cinema d'animazione d'autore nel Barese

(ANSA) - BARI, 2 AGO - Il Festival internazionale del cinema d'animazione d'autore 'Imaginaria' torna a Conversano (Bari) per la 17/a edizione, dal 19 al 24 agosto. Saranno proiettati più di cento tra film e cortometraggi in concorso, fuori concorso e retrospettive di autori di tutto il mondo, oltre a eventi collaterali con laboratori per bambini e letture animate nell'ambito di 'Imaginaria Kids', masterclass, incontri con gli autori e mostre, come quella dedicata ai 25 anni del cinema di animazione degli artisti portoghesi Regina Pessoa e Abi Feijó, per la prima volta in Italia. Sarà conferito il 'premio alla carriera' a Fusako Yusaki, autrice di origini giapponesi ma residente in Italia ormai da quasi 50 anni, specializzata per la tecnica della plastilina (claymation) e nota per gli short pubblicitari del Fernet Branca e per la sigla dell'Albero Azzurro.

Il Festival sosterrà, inoltre, l'iniziativa 'Matite x Riace', una call per illustratori e fumettisti a sostegno dell'esperienza di Mimmo Lucano e dell'accoglienza ai migranti nel piccolo Comune calabrese. L'iniziativa, che ha ricevuto oltre 500 opere, prevede la una selezione speciale di 100 tavole, in vendita durante le giornate del Festival. Il cui ricavato andrà a sostegno della raccolta fondi #iostoconriace della Rete dei Comuni Solidali. Nella serata di inaugurazione, il 19, sul sagrato della Cattedrale di Conversano, ci sarà un evento live con orchestra e video mapping per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla Luna.

Dal giorno dopo, e fino al 24, ogni serata sarà dedicata alla proiezione completa della serie tv 'Conan, il ragazzo del futuro' del maestro giapponese Haiao Miyazaki. Le proiezioni delle opere in concorso avranno un costo di 3 euro, mentre tutti gli altri eventi sono a ingresso gratuito. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.imaginaria.eu.