'Veggente' accusata,sequestro 3 mln beni

(ANSA) - BRINDISI, 1 AGO - Un sequestro conservativo di beni per quasi 3 milioni di euro è stato disposto dal Tribunale di Brindisi a carico di Paola Catanzaro, 'veggente' nota come Sveva Cardinale, e del marito Francesco Rizzo e di altri presunti complici in una truffa di cui sono accusati a vario titolo.

Il Tribunale in composizione collegiale ha così accolto le istanze di 8 presunte vittime che chiedevano il blocco dei beni, per un futuro risarcimento danni. Un imprenditore chiede la restituzione di quasi 2 milioni e altri sperano di riottenere ingenti somme. Sono stati sottoposti a sequestro la villa di Asiago (Vicenza) della Catanzaro, una casa a Cellino San Marco (Brindisi) intestata a una sua sorella, due immobili in via Giambattista a Brindisi di un'altra sorella, 4 immobili tra Adelfia e Conversano (Bari) intestati a un'altra imputata, Lucia Borrelli. Poi, il pignoramento di un quinto dello stipendio per l'imputato Giuseppe Conte. Altri beni di Catanzaro e del marito erano già stati sequestrati dal Tribunale di Lecce. (ANSA).