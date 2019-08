Mondial Tornianti, campione Colì fa bis

(ANSA) - BARI, 31 LUG - Già campione dei maestri ceramisti tornianti, Giuseppe Colì, 40 anni, di Cutrofiano (Lecce), si è aggiudicato il 'Campionato mondiale in tour tecnico Maestri'. Il Mondial Tornianti ideato a Faenza nel 1980 ha disputato nei giorni scorsi a Grottaglie (Taranto) l'edizione 'in tour'. Colì aggiunge così il titolo 'in tour', nato nel 2017, a quello conquistato proprio a Faenza nel 2014.

L'artigiano-artista fa parte dell'azienda Fratelli Colì, che dal 1650 crea ceramica di alta qualità, una firma del Made in Italy. A Grottaglie i concorrenti si sono misurati con la realizzazione del cilindro più alto e della ciotola più larga.

Al torneo partecipano esperti artigiani e ceramisti provenienti da diversi Paesi. L'edizione 'in tour', per la prima volta a Grottaglie dando risalto alla tradizione ceramista locale, fra le più importanti d'Italia, è stata organizzata dal Comune con il Distretto Urbano del Commercio e Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc), Ente Ceramica Faenza, Gal Magna Grecia, Colorobbia.