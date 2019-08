Al Bano per donazione sangue e organi

(ANSA) - BARI, 24 LUG - "Felicità è donare". E' lo slogan di Al Bano, testimonial della campagna lanciata dalla Asl di Brindisi per la donazione di sangue e organi. Il governatore pugliese, Michele Emiliano, e Al Bano hanno partecipato oggi alla visita nel centro trasfusionale del Perrino.

"Ringrazio Al Bano - ha detto Emiliano - perché non lascia mai sola la Puglia in nessuna delle grandi questioni che costituiscono poi l'interesse dei nostri cittadini. Oggi, ancora una volta, mette tutto se stesso in questa campagna per invitare alla donazione degli organi e del sangue. La donazione degli organi ha un'utilità incredibile perché restituisce la vita alle volte anche a più persone". "Donare - ha rilevato Al Bano - è un atto puro e generoso che appartiene alla sfera dei sentimenti dell'uomo e alla cultura della nostra gente del Sud. Ogni volta che coniughiamo questo verbo, 'Donare' rafforziamo i legami con amici e parenti, ma quando questo gesto è rivolto ad una persona estranea esso ha un valore mille volte più grande". (ANSA).