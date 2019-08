Disagi pendolari per nuovo orario estivo

(ANSA) - BARI, 22 LUG - In seguito ai numerosi disservizi "segnalati questa mattina dai pendolari a causa del nuovo orario estivo, siamo intervenuti su Trenitalia chiedendo le ragioni dei disagi e chiedendo di prendere subito dei provvedimenti per eliminarli, perché quanto accaduto oggi non si verifichi nuovamente". Lo annuncia in una nota l'assessore regionale al Trasporti, Giovanni Giannini precisando che "la società, sottolineando l'eccezionalità del flusso di utenza e riconoscendo di aver sottovalutato l'efficienza del servizio, ha in ogni caso convenuto sulla necessità di rafforzarlo, con l'incremento del numero di carrozze che per il treno 12561 delle ore 6,01 da Foggia passerà a 6 e per il 22275 delle ore 8.27 da Barletta passerà a 5. Inoltre il treno 12599 delle ore 6,35 da Foggia passerà a 7 carrozze e a Bari verrà garantita la sua prosecuzione verso Lecce, senza quindi la necessità di cambiare treno".