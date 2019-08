Accoltella prostituta, arrestato a Trani

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Un pregiudicato di Palo del Colle (Bari), 41 anni, è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere a Trani dai Carabinieri di Molfetta, con l'accusa di aver accoltellato una 20enne sudamericana il 14 luglio, in un casolare di Terlizzi usato per la prostituzione.

Il provvedimento di cattura è stato emesso dal Gip di Trani Lucia Anna Altamura su richiesta del pm Simona Merra, che ha coordinato le indagini dei carabinieri di Terlizzi e Palo del Colle. Giunto al casolare con un Suv, hanno ricostruito i carabinieri con i testimoni, l'uomo ha chiesto prestazioni non protette: due donne si sono rifiutate ma lei, che non parla italiano, dopo insistenze ha accettato. Poi l'uomo è diventato violento. Quando lei si è opposta lui ha estratto un coltello e l'ha colpita più volte, al petto, all'inguine e ai glutei. Prima di fuggire, le ha anche strappato gli orecchini e rubato i soldi da un tavolo. Gravi le ferite della ragazza ma è fuori pericolo.

Telecamere in zona hanno permesso di individuare l'aggressore.(ANSA).