A Bari il gran finale di Battiti Live

(ANSA) - BARI, 22 LUG - Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Ofenbach e Lp, Maneskin, Fabrizio Moro, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Boomdabash, Max Pezzali, Francesco Gabbani, Elodie, Annalisa, Gabry Ponte e Dark Polo Gang. Sono i protagonisti annunciati sul palco del concertone finale del Radionorba Battiti Live, in programma a Bari domenica 28 luglio dal molo San Nicola, condotto dal direttore artistico Alan Palmieri e da Elisabetta Gregoraci.

Il gran finale dello show della radio del sud - dopo il successo delle prime quattro tappe a Vieste, Brindisi, Trani e Gallipoli - domenica 28 andrà in onda in diretta su Telenorba e RadionorbaTv oltre che a Radionorba e in streaming su radionorba.it e norbaonline.it. Il 7 agosto, inoltre, sarà in differita su Italia1. Lo show, con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno nel primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio. L'ingresso è come sempre gratuito. (ANSA).