Jova Beach Party, Barletta sold out

(ANSA) - BARLETTA, 19 LUG - Arriva in Puglia il 20 luglio, sul lungomare Pietro Mennea a Barletta, il Jova Beach Party, il tour in spiaggia di Jovanotti, per la quinta delle 17 tappe in programma fino al 31 agosto. A Barletta l'appuntamento è proprio nel giorno del 50/o anniversario dello sbarco sulla Luna, così il Jova Beach diventerà "la Luna di Lorenzo", dicono gli organizzatori che, nel descrivere il concerto-festa parlano di "spiaggia, mare, la Woodstock del nuovo tempo con la musica di Lorenzo e dei suoi ospiti". La tappa pugliese, già sold out, prevede 3 palchi: Main Stage, Sbam Stage e Kontiki Stage.

Sarà musica per buona parte della giornata. Dalle 15.30 alle 20.30 sette ospiti precederanno lo show di Jovanotti: Acido Pantera, Boomdabash, Canzoniere Grecanico Salentino, J.P.Bimeni&The Black Belts, Ackeejuice Rockers, Mr Rain e Sud Sound System. Al termine, il concerto di Lorenzo. Nel corso della giornata sarà anche festeggiato il matrimonio di Annateresa e Vitonicola, sposini sorteggiati tra circa 3mila coppie. (ANSA).