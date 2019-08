Emiliano, entro 2019 concorso infermieri

(ANSA) - BARI, 19 LUG - "Si terrà in Puglia entro il 31 dicembre del 2019 il concorso unico per infermieri", con "una sola graduatoria regionale", triennale. Lo annuncia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in una nota in cui appare il numero di '1000 infermieri' nel titolo, ma il governatore precisa: "stiamo parlando di numeri importanti che attualmente sono in fase di definizione, anche alla luce della recente approvazione da parte della Giunta Regionale dei piani dei fabbisogni per ciascuna azienda. Una bella notizia per migliaia di infermieri". "Arriviamo a questo risultato - spiega - grazie al piano di riordino ospedaliero e alla riduzione della spesa farmaceutica, che hanno consentito di trovare il denaro per le assunzioni. Nessun taglio nella spesa sanitaria, dunque, ma solo eliminazione degli sprechi". Il concorso sarà affidato all'Asl Bari che ha già una piattaforma, preceduto da una mobilità infraregionale (quando arriverà l'infermiere assunto, il collega potrà andare via). Presto il confronto sindacale.

(ANSA).