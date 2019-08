Da 14 anni in container, protesta Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 18 LUG - Secondo giorno di protesta dei residenti dei container di via San Severo a Foggia che anche questa mattina hanno bloccato uno dei principali ingressi cittadini, impedendo il transito delle auto. Poco fa una piccola delegazione, composta da tre residenti, è stata convocata dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi, in Prefettura. I residenti protestano contro l'amministrazione comunale per la mancata disinfestazione dei container invasi dalle blatte. Nei container vivono da 14 anni 45 nuclei familiari. Ferma la condanna da parte del sindaco, Franco Landella, per i comportamenti assunti dalle famiglie. "La Asl - dice - dopo un sopralluogo ha certificato la possibilità di procedere alla disinfestazione senza sgomberare interamente il campo, trattandosi di un fenomeno circoscritto. Nonostante questa attestazione, il Comune ha comunque proposto alla famiglie in alcune palestre comunali, nelle quali avevamo provveduto a dislocare brande per la notte.

Un'offerta che le famiglie hanno rifiutato".