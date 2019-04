Innovazione, Milano-Bari in Hyperbus

(ANSA) - BARI, 17 APR - Un hackathon lungo 9 ore e oltre 880 km, da Milano a Bari, a bordo dell'Hyperbus, un pullman MarinoBus di ultima generazione, per 20 giovani professionisti tra designer, esperti di marketing, programmatori e business analyst che, con l'aiuto di mentor e facilitatori, si cimenteranno con alcuni 'business case' proposti da Confindustria e Ance Bari Bat, in cerca di soluzioni innovative per le aziende. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Pugliesi a Milano, fondata nel 2013 da alcuni giovani professionisti pugliesi che vivono e lavorano a Milano, per fare networking e valorizzare le eccellenze della loro terra di origine, in collaborazione con Dfarm (Digital Transformation Factory) e con il patrocinio delle Regioni Puglia e Lombardia.

Si parte il 16 maggio da Milano per approdare a Bari il 17, facendo tappa a Gravina in Puglia, ospite di Macnil Gruppo Zucchetti, sponsor di Hyperbus. Durante il viaggio saranno previste soste per accogliere ospiti a sorpresa, che daranno un contributo ai progetti in diversi settori (retail, logistica, food/turismo, associazioni di categoria, trasporti), da proporre al management di aziende una volta giunti a Bari. Prima, però, si farà tappa a Gravina in Puglia - la sera di giovedì 16 maggio - al Vivaio Digitale, il primo innovation lab della "Murgia Valley", nella nuova sede di Macnil.

I 20 giovani sono stati selezionati in un contest e il progetto è stato presentato il 13 aprile alla School of Management dell'Università LUM Jean Monnet di Milano, main partner del progetto, "con l'obiettivo di formare i 20 hyperbusser sui modelli e strumenti per accelerare l'innovazione", spiega Antonello Garzoni, preside della Facoltà di Economia. "Intendiamo investire nel talento dei giovani pugliesi che si sono affermati a Milano - sottolinea il presidente di Confindustria Bari Bat, Domenico de Bartolomeo - facilitando il trasferimento del loro know how verso le aziende del nostro territorio". Il progetto Hyperbus è in collaborazione con 'dot Academy', patrocinato da ANGI-Associazione Nazionale Giovani Innovatori e #WeAreinPuglia.(ANSA).



Data ultima modifica 17 aprile 2019 ore 18:55