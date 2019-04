Tessitura Salento: Lezzi ,salveremo produzione e posti

"Quello che è certo è che Melpignano continuerà ad avere questa unità produttiva". naturalmente "dovremmo vedere anche il piano industriale, però l'intenzione sia nostra, sia del nuovo imprenditore, è di guardare al futuro, di potenziare e quindi di superare le difficoltà conservare tutti i posti di lavoro". Lo ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine della riunione della task force sull'occupazione sulla crisi aziendale dello stabilimento "Tessitura del Salento Industriale" di Melpignano (Lecce). "Grazie a una sinergia tra le Istituzioni, Regione, il mio ministero, il ministero del Lavoro e dello Sviluppo economico con l'azienda, i sindacati e Confindustria - ha detto Lezzi - avremo a breve un nuovo piano industriale. Dalla settimana prossima si lavorerà per i contratti di solidarietà. C'è la nuova norma contenuta nel decreto Genova che potrà aiutare sia l'impresa che i lavoratori, accompagnando entrambi verso la realizzazione di questo piano industriale". "Con il presidente (della Regione, ndr) abbiamo anche invitato il nuovo imprenditore a fare una visita - ha concluso Lezzi - che avverrà speriamo a brevissimo e, compatibilmente con tutti gli impegni, avremo anche il piacere di accompagnarlo. Comunque c'è grande soddisfazione e soprattutto molto ottimismo per i lavoratori, per le loro famiglie, per la realtà di Melpignano".

Data ultima modifica 15 aprile 2019 ore 15:03