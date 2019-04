Vinicio Marchioni miglior attore europeo

(ANSA) LECCE 12 APR - "Per la prima volta come miglior attore Europeo abbiamo scelto un attore italiano" così stamani alla 20/ma edizione del Festival Europeo di Lecce, Laura Delli Colli ha indicato Vinicio Marchioni come vincitore grazie a 'Cronofobia' opera prima di Francesco Rizzi (Svizzera) che passa oggi in concorso a Lecce.

"Non mi aspettavo di vincere grazie a un'opera prima tra l'altro prodotta in un altro paese (il film è stato girato a Zurigo). La meraviglia di questo personaggio è che è un uomo silenzioso che non vuole essere visto, un ruolo su cui ho dovuto lavorare per sottrazione". Marchioni è comunque da tempo al lavoro su un documentario che si ispira allo spettacolo teatrale da lui diretto, "Zio Vanjia", con degli innesti di storia contemporanea, ovvero i recenti terremoti italiani dell'Aquila e di Amatrice. "La mia speranza - conclude Marchioni - è quella di portare il film al Festival di Venezia".