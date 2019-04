Siani futuro è commedia effetti speciali

(ANSA) LECCE, 12 APR - Alessandro Siani accoglie con disinvoltura i molti applausi stamani al cinema Massimo di Lecce a fine proiezione stampa del suo 'Il principe abusivo' e, solo poi, si lascia andare a qualche considerazione sul futuro, sul suo lavoro di comico e sulla napoletanità vero motore della sua arte. L'occasione è l'incontro con il pubblico, moderato dal critico Valerio Caprara, alla 20/ma edizione del Festival europeo di Lecce dove ha ricevuto l'Ulivo d'Argento per il suo contributo alla Nuova Commedia Italiana.

Il giorno più bello del mondo, suo prossimo film che avrà nel cast Stefania Spampinato (Grey's Anatomy) "Sarà pieno di effetti speciali - dice Siani - per proporre una comicità nuova più moderna. Bisogna andare avanti. Il film che uscirà entro dicembre ma non a Natale è una storia universale che parla di un ragazzo che ama il teatro, ma nel momento in cui sembra debba rinunciare al suo sogno, come accade in un film di Capra, si apre per lui una luce. Ancora una fiaba perché non amo i tempi che viviamo".