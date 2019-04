Evade da domiciliari, ritrovato morto

(ANSA) - BARLETTA, 12 APR - Un uomo evaso dai domiciliari, dove si trovava con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, è stato trovato morto in un calzaturificio di Barletta in cui era divampato un incendio. L'uomo, che aveva una corda al collo e il cui corpo non è stato raggiunto dalle fiamme, era sul pavimento dell'azienda ed è stato trovato dai vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere l'incendio. Sulla vicenda indaga la polizia.



Data ultima modifica 12 aprile 2019 ore 12:57