Centinaio,ricevute idee per dl Emergenze

(ANSA) - BARI, 11 APR - "Ci siamo confrontati su quelle che sono le esigenze in Puglia per quanto riguarda le gelate e la Xylella perche' in questo momento in Commissione Agricoltura alla Camera stanno votando gli emendamenti per quanto riguarda il decreto Emergenze in agricoltura. Le associazioni ci hanno dato ulteriori spunti di riflessione, vediamo se li possiamo trasformare in emendamenti". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, al termine dell'incontro nella Prefettura di Bari con le istituzioni locali e gli agricoltori pugliesi convocato per discutere sui temi delle gelate e della Xylella. Rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla modifica del decreto per estendere l'accesso ai fondi anche ai piccoli imprenditori senza partita Iva, il ministro ha detto: "E' quello che stiamo cercando di capire anche noi dagli eventuali emendamenti che arriveranno nel decreto".