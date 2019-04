Rinviato processo ad attivisti 'No Tap'

(ANSA) - LECCE, 5 APR - E' stato rinviato al prossimo 10 ottobre il processo a carico di 25 attivisti del movimento 'No Tap', imputati per i disordini che si verificarono il 13 novembre 2017 in occasione dell'istituzione, da parte del prefetto di Lecce, della 'zona rossa' che prevedeva limitazioni e divieti intorno all'area del cantiere di San Basilio, a San Foca di Melendugno, dove sono in corso i lavori di costruzione del terminale di ricezione del gasdotto Tap. Il processo avrebbe dovuto aprirsi questa mattina davanti ai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Lecce, ma é stato rinviato a causa di un difetto di notifica per due imputati. I 25 attivisti a giudizio sono accusati tutti di manifestazione non autorizzata e, a vario titolo, di danneggiamento, violenza privata, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Fuori dal Palazzo di Giustizia un gruppo di attivisti del movimento che si oppone alla realizzazione in Salento del metanodotto ha protestato ribadendo che "nessuna pacificazione é stata raggiunta".