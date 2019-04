Crolla solaio in aula scuola, no feriti

(ANSA) - CALIMERA (LECCE), 3 APR - Un pezzo di solaio si è staccato cadendo sul pavimento in un'aula al piano terra della scuola elementare "Sottotenente Sprò" a Calimera. L'episodio non ha provocato feriti perchè si è verificato poco prima dell'orario scolastico, quando gli alunni non erano ancora entrati in classe. La dirigente scolastica ha subito provveduto ad allontanare gli alunni, segnalando l'accaduto all'ufficio tecnico comunale. L'aula è stata svuotata con tutto l'arredo scolastico che è stato trasferito in parte al primo piano e in parte in altri plessi in attesa delle verifiche statiche.



