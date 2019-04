Sventato assalto a portavalori, 5 fermi

(ANSA) - BARI, 02 APR - Cinque persone sono state fermate dalla Polizia stradale, in collaborazione con lo Sco, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani. I 5 sono accusati di essere gli autori dell'assalto ad un portavalori della Cosmopol compiuto sulla A14 il 20 novembre 2018, all'altezza di Canosa di Puglia. Quel giorno una decina di persone, travisate e armate, dopo aver esploso numerosi colpi di arma da fuoco, si impossessarono di valori e altri oggetti. Il fermo è stato ordinato perché si ritiene che i cinque fossero pronti ad assaltare un altro fugone portavalori e a fuggire.

Per la Procura di Trani i 5 fermati, tutti con precedenti penali, fanno parte di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di rapine in danno di furgoni portavalori in transito lungo le arterie autostradali pugliesi. Durante le indagini è stata eseguita una perquisizione in un vivaio di piante in disuso a Stornarella dove sono stati trovati auto e mezzi pesanti, risultati rubati, armi da fuoco, anche da guerra, e munizioni.



