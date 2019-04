Autismo: Conte risponde a bimbo

(ANSA) - ROMA, 2 APR - "Sin dai primi giorni di nuovo governo ho comunicato al ministro Fontana e al sottosegretario Zoccano che dovevamo subito metterci al lavoro per adottare un 'codice per le persone con disabilità'. Un testo normativo in cui riportare tutti i diritti e le facoltà delle persone con disabilità e in cui riassumere tutte le norme che vi consentono il pieno ed effettivo esercizio del diritto di cittadinanza.

Adesso la legge è in Parlamento e appena verrà approvata potremo, con un decreto, adottare questo nuovo codice". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte, rispondendo a Sandrino, un bambino che gli aveva scritto una lettera che non era riuscito a dargli di persona in occasione della visita del premier a Lecce. La lettera gli è stata recapitata a Palazzo Chigi, dove Conte ha invitato Sandrino a fargli visita. "Caro Sandrino - assicura il premier - possiamo fare ancora di più. Ne sono consapevole. E ti assicuro che continuerò a lavorare perché in Italia non ci siano più, come scrivi tu, cittadini 'di serie B'".