(ANSA) - BRINDISI, 30 MAR - Era nudo in auto vicino ad un asilo: con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico, i carabinieri hanno arrestato a Francavilla Fontana un uomo di 31 anni. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 fatta da una donna che si è accorta della presenza dell'uomo vicino all'asilo. I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza.

Si tratta di un uomo già noto alle forze di polizia per trascorsi giudiziari e per avere manifestato problemi psichici.