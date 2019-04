Agricoltura: dl emergenze alla Camera

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - E' stato presentato alla Camera il decreto emergenze e da martedì è previsto l'inizio di lavori in Commissione Agricoltura. Lo fa sapere il presidente della Commissione agricoltura di Montecitorio, Filippo Gallinella via Facebook. Si tratta degli interventi previsti sul settore del latte e in particolar modo quello ovi-caprino, sulla Xylella, sulle gelate in Puglia della scorsa primavera, sul settore olivicolo e agrumicolo, sul prelievo supplementare, sul rifinanziamento Fondo Solidarietà Nazionale e Fondo Indigenti e sulle campagne promozionali.

"Finalmente è arrivato questo decreto molto atteso", commenta con l'ANSA Gallinella, "sono certo che faremo un'ottimo lavoro in Commissione per sostenere i settori in difficoltà. Quanto ai tempi previsti, al momento il decreto dovrebbe andare in Aula il 15 aprile".



Data ultima modifica 30 marzo 2019 ore 12:27