Xylella: agricoltori in piazza a Lecce

(ANSA) - LECCE, 23 MAR - "E' la prima volta che mi capita di occupare una piazza. Per me è dura, così come è dura per questi agricoltori che hanno parcheggiato i loro trattori qui". Lo ha detto questa mattina a Lecce il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, arrivato alle 7 in piazza Mazzini per partecipare alla mobilitazione degli agricoltori arrivati a bordo dei loro trattori, alcuni dei quali hanno trascorso la notte a bordo dei loro mezzi. Una mobilitazione no-stop che durerà fino a quando non arriveranno risposte certe per le aziende salentine messe in ginocchio dalla Xylella. Emiliano ha annunciato che domani una delegazione di agricoltori verrà ricevuta dal premier Conte ad Ecotekne prima del previsto incontro al Cnr. "Domani Conte ci dovrà dire se il piano speciale per il Salento potrà essere varato e come mai per degli alberi importanti come i pini, che però non sono produttivi è arrivata una valanga di soldi per reimpiantarli e per gli ulivi che sono l'identità stessa dell'Italia lesinano un contribuito".