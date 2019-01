Neve in Puglia, stop ai mezzi pesanti

(ANSA) - BARI, 02 GEN - In previsione dell'ondata di freddo che investirà l'Italia e che porterà freddo e neve in Puglia anche lungo la costa adriatica, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su tutta la regione (escluso il Salento) e ciascun territorio si sta preparando a fronteggiare la possibile emergenza e preparandosi ad interventi di salatura delle strade.

La Prefettura di Foggia ha invitato sindaci, forze dell'ordine, enti territoriali e società di trasporto e di distribuzione di energia a monitorare strade, ponti, sottopassi e cavalcavia, oltre ai corsi d'acqua e alle aree a maggior rischio idrogeologico. Aeroporti di Puglia informa i viaggiatori che "i voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni".

I Comuni dovranno iniziare a spargere sale davanti ai luoghi pubblici sensibili, come gli accessi ai pronto soccorso, le rampe e i sottovia delle strade più esposte, "ma - spiega Mario Lerario, dirigente della sezione Protezione civile - i Comuni sanno che potranno coordinarsi con la Sala Operativa regionale - che sarà aperta 24 ore su 24 - ed attuare quanto previsto dai Piani comunali di protezione civile". È indispensabile anche contattare le ditte con disponibilità di mezzi e personale per la rimozione della neve, individuando le aree per il deposito. La Regione raccoglie anche l'invito di Aqp a proteggere con materiale isolante i contatori dell'acqua che potrebbero congelarsi e rompersi, interrompendo la fornitura idrica. Il Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia è in continuo contatto con la Protezione civile per monitorare la situazione ora dopo ora. Una circolare sull'emergenza-neve è stata inviata ai sindaci pugliesi, ai presidenti delle Province, al sindaco metropolitano di Bari e alle Prefetture. La sala operativa della Protezione civile - è detto nella nota - è raggiungibile al numero telefonico 0805802212. (ANSA).

