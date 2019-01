Incidenti stradali,un morto nel Foggiano

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 02 GEN - Un uomo, Nicola Maiorano, foggiano di 41 anni, è morto nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada provinciale 30 che collega Torremaggiore a San Severo (Foggia). Altre due persone sono rimaste ferite, sembrerebbe in modo non grave.

A quanto si è saputo, due autovetture, una Fiat Panda ed una Fiat 500 X, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. La vittima, che viaggiava a bordo della Panda, è deceduta sul colpo. Gli altri due feriti sono stati invece condotti dal 118 all'ospedale Masselli Mascia di San Severo. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).