Pescatore disperso in Puglia, ricerche

(ANSA) - FOGGIA, 29 NOV - Ricerche sono in corso dopo che i familiari di un pescatore di circa 70 anni nato a Ferrara, andato a pescare nel lago di Lesina, nel Foggiano, non ha fatto rientro a casa. L'uomo era uscito in giornata per una battuta di pesca e nella zona di Lesina spirava un forte vento. In serata familiari ed amici non vendendolo rientrare hanno dato l'allarme ai soccorsi. Sul posto stanno operando i sommozzatori dei Vigili del Fuoco unitamente al Nucleo SA - Soccorso Acquatico. A circa trecento metri dalla riva è stato ritrovato il barchino del pensionato, ribaltato. Alle ricerche stanno partecipando anche i carabinieri.