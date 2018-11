Taranto candidata a Giochi Mediterraneo

(ANSA) - TARANTO, 27 NOV - Il governo ha espresso parere favorevole alla candidatura della città di Taranto ad ospitare i Giochi del Mediterraneo nel 2025. Lo annuncia il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il Direttore generale di Asset Elio Sannicandro, e i deputati M5S Giovanni Vianello e Paolo Lattanzio.

"Per prima cosa oggi è stato stabilito che verrà costituito un comitato promotore per Taranto 2025 al quale parteciperanno tutti gli attori che possono apportare un contributo. In particolare, l'intenzione è quella di mettere a sistema tutte le risorse che possono essere destinate a questo progetto, compresa una parte di quelle previste all'interno del Cis Taranto. Tutti abbiamo la volontà di investire su questa candidatura che può davvero rappresentare l'occasione giusta per il rilancio e lo sviluppo di una città e di un territorio che ne hanno estremo bisogno", spiega Lezzi.



Data ultima modifica 27 novembre 2018 ore 19:07