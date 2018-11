Incidenti stradali:un morto e tre feriti

(ANSA) - FOGGIA, 26 NOV - Un uomo è morto ed altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, nell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 17 che da Foggia conduce a Lucera. La vittima si chiamava Mario Franciolini, di 45 anni, di Tricarico, in provincia di Matera.

Le persone ferite sono invece i due anziani, la mamma della vittima 73 anni e lo zio di 74, che viaggiavano a bordo dell'Alfa 147. La donna sarebbe in pericolo di vita. Stando alla ricostruzione dell'accaduto la vittima era alla guida della berlina quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un furgone Fiat Ducato. L'uomo è deceduto sul colpo. I sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo. Ferito in modo non grave anche il passeggero del mezzo industriale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.