(ANSA) - TARANTO 24 NOV - "Mittal fa il lavoro suo: deve guadagnare soldi, non è che può fare il moralista, l'etico, non può pensare ai bimbi" dice il governatore pugliese Michele Emiliano. "Non penso che Mittal abbia mai dedicato nemmeno un pensiero ai bambini di Taranto. E' gente che vuole guadagnare denaro, l'unico scopo della vita di questo imprenditore è guadagnare. Il capitalismo è così: se lo Stato non interviene per mitigarlo è micidiale,passa su qualunque cadavere".