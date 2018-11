Ottantenne brucia auto della vicina

(ANSA) - BRINDISI, 23 NOV - E' stato filmato mentre nel cuore della notte, in ciabatte e tuta da imbianchino, scende in strada e dà fuoco all'auto della vicina: per danneggiamento aggravato è stato denunciato un pensionato ottantenne di Cellino San Marco (Brindisi). I carabinieri indagano sul movente che non è ancora chiaro. E' andata distrutta l'Alfa Romeo 156 avvolta dalle fiamme dopo essere stata cosparsa di liquido infiammabile. A incastrare l'anziano un impianto di video sorveglianza della zona. I fatti si sono verificati a Cellino, in via Cacciatore, nella notte tra sabato e domenica scorsi.



